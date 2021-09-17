FETÖ’cülere kumpasın hesabı soruldu

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 45 sanıklı "ikinci Tahşiye kumpası davasında" yargılamaya devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu bazı sanıklar cezaevinden video konferansla bağlandı. Taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu.



Duruşmada, birçok FETÖ davasından yargılanan hükümlü sanık Ali Fuat Yılmazer, savunmasını yaptı. İlk Tahşiye kumpası davasından mahkum olduğunu ve hükmün kesinleştiğini belirten Yılmazer, Tahşiye grubuna operasyon yapıldığında kendisinin resmi izinde olduğunu, bu nedenle suçlanamayacağını öne sürdü.

"YAPTIKLARIMIN ARKASINDAYIM"

Savunmasını yapan bir diğer sanık Selçuk Ocaktan ise üstlerinden aldığı talimatları yerine getirdiğini söyleyerek, "Yaptıklarımın arkasındayım, Beraatımı talep ediyorum" dedi.



Duruşmayı 5 Kasım'a erteleyen mahkeme başkanı Akın Gürlek, bir sonraki duruşmada FETÖ'cü emniyet müdürü Yurt Atayün ile Samanyolu (STV) Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın savunmalarının alınacağını bildirdi.

İLK DAVA

2009 yılında Tahşiye grubuna yapılan operasyonun FETÖ'nün kurgusu ve kumpası olduğu iddiası üzerine 2014 yılında soruşturma başlatılmış, elebaşı Fetullah Gülen, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Ömer Köse, Erol Demirhan'ın aralarında bulunduğu 33 sanık hakkında 2015 yılında dava açılmıştı. İstanbul'da FETÖ'ye açılan ilk dava olan ve yargılaması iki yıldır süren bu dava, 3 Kasım 2017'de karara bağlanmıştı. Hidayet Karaca "FETÖ yöneticiliği", 8'i emniyet müdürü 25 polis ise "örgüt üyeliği" suçundan mahkum olurken, 5 polis "üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten" ceza almıştı. Karaca'ya toplam 31 yıl hapis cezası verilirken, 30 polis ise 6 yıldan 25,5 yıla kadar çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi Karaca, Atayün, Yılmazer ve Köse'nin de aralarından bulunduğu 18 sanığın silahlı terör örgütü üyeliğinden aldığı 12'şer yıl hapis cezasını onamış, Karaca ile Atayün'ün ile birlikte 10 sanığa "resmi belgede sahtecilik" suçundan verilen hapis cezalarını ise bozmuştu. Yargıtay, 12 sanığa verilen cezaları da bozmuştu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise bozma kararına uymayarak, verdiği mahkumiyet kararlarında direnmişti.

DUMANLI DA DEŞİFRE OLDU

Bu arada, geçtiğimiz yıl FETÖ'nün Tahşiye kumpasına yönelik ikinci bir dava açılmıştı. İkinci davada ilk davanın sanıkları hakkında ek suçlardan ceza istenirken, Ekrem Dumanlı gibi bazı isimler de ilk kez sanık olarak yer alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 45 sanık hakkında açtığı "ikinci Tahşiye kumpası davasında" ilk duruşma 29 Aralık'ta yapılmıştı. Savcılığın 14 Eylül'de tamamladığı iddianamede sanıkların "FETÖ üyeliği", "iftira", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3 yıldan 36 yıla kadar çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor. İddianamede FETÖ'nün kapatılan STV televizyonunda Şefkat Tepe, Kollama, Tek Türkiye ve Şubat Soğuğu gibi dizilerde örgütün kumpaslarının önceden şifreli bir şekilde işlendiği, örgüt üyelerinin de bu diziler üzerinden verilen mesajla harekete geçtiği anlatılıyor.