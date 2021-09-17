HSK’dan önemli karar! İstanbul’da Ağır Ceza Merkezi sayısı 5’e yükseltildi

Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin, HSK Birinci Dairesi tarafından güz kararnamesiyle atanacak Hakim ve Savcıların göreve başlamasıyla faaliyete geçeceği, güz kararnamesinin ise ekim ayında yayımlanacağı öğrenildi.



Adalet Bakanlığı'nın, Küçükçekmece'de Ağır Ceza Mahkemesi kurulmasını onaylamasının ardından İstanbul'da Ağır Ceza Merkezi sayısı 5'e yükselmiş oldu. İstanbul, Anadolu, Bakırköy ve Silivri'nin ardından Küçükçekmece'de Ağır Ceza Mahkemesinin faaliyete geçmesiyle Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinin görev yükü hafifleyecek ve Küçükçekmece yeni Ağır Ceza Merkezi olacak. Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesinin, HSK Birinci Dairesi tarafından yayımlanacak güz kararnamesiyle atanacak Hakim ve Savcıların göreve başlamasıyla faaliyete geçmesi bekleniyor.



GÜZ KARARNAMESİ EKİM'DE



Diğer yandan 27 Eylül'de HSK tarafından mesleğe kabullerine karar verilen 650 Cumhuriyet savcısı ile 350 hakimin kura töreni gerçekleştirilecek. Kura töreninin ardından HSK Birinci Dairesince Mazeret Kararnamesi yayımlanacak. Mazeret Kararnamesi'nin yayımlanmasının akabinde gözler güz kararnamesine çevrilecek. HSK Birinci Dairesinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yayımlanacak olan güz kararnamesinde talep toplama işlemleri sürerken, Ekim ayında kararnamenin yayımlanacağı ve daha sonra müstemir yetki kararnamesi için hazırlıklara başlanacağı öğrenildi.