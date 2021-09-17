İçişleri Bakanlığı’ndan, “Güvenli Eğitim Uygulaması”

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimleri tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen okul ve öğrenci yurtlarının çevrelerine yönelik uygulamaya 10 bin 825 karma ekip ile 38 bin 747 Emniyet ve Jandarma personeli katıldı.

Uygulamada başta 26 bin 426 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan 36 bin 75 kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler ile park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. Denetimlerde; 46 iş yeri hakkında idari işlem yapılırken, 29 yaralama, 17 hırsızlık, 15 dolandırıcılık, 15 tehdit, 9 hakaret, 296 yoklama kaçağı-bakaya ve 134 diğer suçlardan olmak üzere toplam 515 aranan şahıs yakalandı.