İHA’da geleceğin tasarımcısı olacaklar

Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, TEKNOFEST Havacılık
, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında binlerce gencin katılımıyla Bursa Yunuseli Havalimanı
'nda düzenlenen İnsansız Hava Araçları
(İHA) Yarışmaları'nı izledi. İHA Yarışmaları'nın TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK
ile gerçekleştirilen, uluslararası boyuta geçmiş bir organizasyon olduğunu vurgulayan Varank, "Pakistan
'dan, Polonya
'dan, Endonezya
'dan bu sene takımlar var" dedi. Yarışmalara geçen seneden beri çok büyük teveccühün olduğuna dikkati çeken Varank, şöyle konuştu: "Biz şunu biliyoruz; bu yarışmalara katılan gençlerimiz geleceğin en başarılı insansız hava araçları tasarımcıları olacak, geleceğin bilim insanları olacak, Türkiye
'de önemli işlere imza atacak mühendisler olacak." Daha sonra alandaki stantları gezen Varank, liselilerin projelerini inceledi, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu. AA