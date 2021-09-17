İletişim Başkanı Altun: Türkiye ABD’de uluslararası panel düzenleyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Türkiye'nin, ABD'de düzenlenecek BM Genel Kurulu programına ilişkin bilgi verdi. Altun, İletişim Başkanlığı'nın kurul öncesinde New York'ta "KOVİD-19 Sonrası Dönemde Güvenin Yeniden İnşası ve Umudun Tazelenmesi: Türkiye'nin Uluslararası Düzene Bakış Açısı" başlıklı bir panel düzenleyeceğini duyurdu.

REFORM ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Fahrettin Altun panelde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'ye ilişkin somut reform önerilerinin değerlendirileceğini belirtti.

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin hizmetinde gece gündüz demeden tüm dünyada aktif kamu diplomasisi hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların bir yenisini ABD'de New York'ta gerçekleştiriyoruz.

İletişim Başkanlığı olarak, BM Genel Kurulu öncesinde BM Plaza'da "KOVİD-19 Sonrası Dönemde Güvenin Yeniden İnşası ve Umudun Tazelenmesi: Türkiye'nin Uluslararası Düzene Bakış Açısı" başlıklı bir panel düzenliyoruz.

Panelde; BM'nin değişen dünya düzeninde nasıl daha demokratik, verimli, şeffaf, adil ve insan odaklı olabileceği ile Afganistan'daki son gelişmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'ye ilişkin somut reform önerileri değerlendirilecek."