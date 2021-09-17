KADEM’den Celal Şengör’e tepki: Utanç verici

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir videosu sosyal medyada gündem olmuştu. Bu videoda, geçmiş dönemde bir öğrencisine kızdığı için eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını ifade eden Şengör'e sosyal medyadan ardı ardına tepkiler geldi. Bir tepki de Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) geldi.



"TACİZ VE ŞİDDET OLAYI UTANÇ VERİCİ"



KADEM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Celal Şengör'ün öğrencisine uyguladığı taciz ve şiddet olayı utanç vericidir. Bu olayı "terbiye etmek" şeklinde meşrulaştırmaya çalışmak kabul edilemez. Kadınları şiddet ve tacizle terbiye ettiğini zanneden zihniyete hiçbir yerde geçit verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Celal Şengör'e tepkiler çığ gibi: Eteğini kaldırıp tokat attım