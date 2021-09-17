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Giriş Tarihi: 17.9.2021 09:38 Son Güncelleme: 17.9.2021 09:44

KADEM’den Celal Şengör’e tepki: Utanç verici

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
KADEM’den Celal Şengör’e tepki: Utanç verici

Prof. Dr. Celal Şengör’ün geçmiş dönemde bir öğrencisine kızdığı için eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını ifade eden anlatımı sosyal medyada tepki topladı. KADEM konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Celal Şengör'ün öğrencisine uyguladığı taciz ve şiddet olayı utanç vericidir” dedi

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden jeolog Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir videosu sosyal medyada gündem olmuştu. Bu videoda, geçmiş dönemde bir öğrencisine kızdığı için eteğini kaldırdığını ve kalçasına tokat attığını ifade eden Şengör'e sosyal medyadan ardı ardına tepkiler geldi. Bir tepki de Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) geldi.

"TACİZ VE ŞİDDET OLAYI UTANÇ VERİCİ"

KADEM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Celal Şengör'ün öğrencisine uyguladığı taciz ve şiddet olayı utanç vericidir. Bu olayı "terbiye etmek" şeklinde meşrulaştırmaya çalışmak kabul edilemez. Kadınları şiddet ve tacizle terbiye ettiğini zanneden zihniyete hiçbir yerde geçit verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

Celal Şengör'e tepkiler çığ gibi: Eteğini kaldırıp tokat attım

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KADEM’den Celal Şengör’e tepki: Utanç verici
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