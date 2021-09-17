Son dakika: Mafya mezarındaki ölüme savcı müebbet istedi

"BENİ KOLUMDAN YARALADI HASTANEYE GİTTİM"

Bu durumu ise Ali'ye sorduğunda 'o adamlarla sadece bir hafta iş yaptım, alakam yok' diye cevep verdiği, olay günü ise alkol aldıkları sırada Ali'ye tekrar 'beni neden öldürmek için seni gönderdiler' diye sorduğunda konuşmak için Nadir Salifov'un mezarına gittikleri ve Ali ile tartıştıklarını söylediği aktarıldı. Ali'nin silahı kendi kafasına dayadığını silahı almak istediğinde silahın ateş alarak kolundan yaralandığını Ali'ye 'al işte vurdun beni rahatla' dediğini bu sırada eşi ve teyzesinin seslerini duyduğunu ardından hastaneye gittiklerini orada ise Ali'nin öldüğünü duyduğunu ifade ettiği belirtildi.

BİTİŞİK ATIŞ İLE VURULMUŞ

İddianamede, Adli Tıp Kurumu'nun Otopsi Raporunda, Ali Hasimov'un bitişik atış mesafesinden gerçekleştirilen bir adet ateşli silah yaralanması sonucu öldüğü kaydedildi.