Son dakika: Mafya mezarındaki ölüme savcı müebbet istedi

Şüphelisi Kanan Imanzade hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Büyükçekmece Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kriminal Polis Labortuvarı Müdürlüğünün uzmanlık raporunda, maktulün sağ el iç swap numunesi üzerinde atış artıklarının bulunduğu, şüphelilerin el swaplarında atış artıklarına rastlanmadığına yer verildi.
İstanbul Esenyurt'ta Gülvadi mezarlığında 17 Ocak Pazar günü meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre 20 Ağustos 2020'de Antalya'da koruması tarafından öldürülen Azerbaycanlı lotu quli lakaplı mafya lideri Nadir Salifov'un kabrine ziyarete gelen kişiler arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda silahını çıkartan Haşımov, Kenan Imanzade'yi kolundan yaraladı. Boğuşma sırasında silahı alan Kenan Imanzade ise Haşımov'u başından vurduğu öne sürüldü.
YARALI HALDE HASTANEYE GİTTİ
Olayın ardından Kenan Imanzade (30) yanındaki birkaç kişiyle birlikte özel bir hastaneye başvurdu. Hastane polisi durumdan şüphelenip Asayiş Şube ekiplerine bilgi verdi. Olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri mezarlığa gittiklerinde, Ali Haşimov 'un cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Kenan Imanzade işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Kanan Imanzade'nin alınan ifadesine yer verildi.
"BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN TUTULMUŞ TETİKÇİ"
Imanzade'nin, Ali ile bir arkadaşının tavsiyesi üzerine alacaklarını tahsil ettirmek için tanıştığını, daha sonra Ali için ayrı bir ev tuttuğunu ve Ali'nin ihtiyaçlarını karşıladığını, Ali'ye adam dövdürttüğünü, zamanla Ali ile samimi olduklarını ve ikisinin birlikte olduğu bir fotoğrafı whatsapp profil resmi yaptığını, bunu gören Rusya'da yasayan Anar isimli arkadaşının arayarak Ali'nin hasımlarıyla iş yaptığını ve Ali'nin kendisini öldürmek üzere gönderilen bir tetikçi olduğunu söylediği anlatıldı.
"BENİ KOLUMDAN YARALADI HASTANEYE GİTTİM"
Bu durumu ise Ali'ye sorduğunda 'o adamlarla sadece bir hafta iş yaptım, alakam yok' diye cevep verdiği, olay günü ise alkol aldıkları sırada Ali'ye tekrar 'beni neden öldürmek için seni gönderdiler' diye sorduğunda konuşmak için Nadir Salifov'un mezarına gittikleri ve Ali ile tartıştıklarını söylediği aktarıldı. Ali'nin silahı kendi kafasına dayadığını silahı almak istediğinde silahın ateş alarak kolundan yaralandığını Ali'ye 'al işte vurdun beni rahatla' dediğini bu sırada eşi ve teyzesinin seslerini duyduğunu ardından hastaneye gittiklerini orada ise Ali'nin öldüğünü duyduğunu ifade ettiği belirtildi.
BİTİŞİK ATIŞ İLE VURULMUŞ
İddianamede, Adli Tıp Kurumu'nun Otopsi Raporunda, Ali Hasimov'un bitişik atış mesafesinden gerçekleştirilen bir adet ateşli silah yaralanması sonucu öldüğü kaydedildi.
MEZAR BAŞINDA BOĞUŞMA İZLERİ
Olay yerinde yapılan incelemede şahısların bir süre Nadir Salifov mezarında boğuştuklarını gösterir izlerin bulunduğu, şüpheli ve maktulden başka bir kimseye ait herhangi bir izin bulunmadığı aktarıldı. Istanbul Kriminal Polis Labortuvarı Müdürlüğünün uzmanlık raporunda, maktulün sağ el iç svap numunesi üzerinde atış artıklarının bulunduğu, şüphelilerin el svaplarında atış artıklarına rastlanmadığına hazırlanan iddianamede yer verildi.
KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN MÜEBBET HAPİS
Şüpheli Kenan Imanzade'nin 'kasten öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma' suçlarından müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.