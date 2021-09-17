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Giriş Tarihi: 17.9.2021 18:08

Mersin Valiliği'nden CHP'li Özgür Özel'e yalanlama!

Mersin Valiliği’nden CHP’li Özgür Özel’e yalanlama!

Mersin Valiliği: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sosyal medya hesabından polislerimizle ilgili olarak yaptığı paylaşım tamamen yalan ve asılsızdır.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada; CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in sosyal medya hesabından polislerimizle ilgili olarak yaptığı paylaşım tamamen yalan ve asılsızdır.

Camiye giren polislerimizin silahları bellerinde olup, şarjörleri kendi ceplerinde bulunmaktadır. Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre polislerimiz cuma namazı esnasında kendi tedbirlerini kendileri almak sureti ile kendileri bir uygulama yapmıştır.

Bu uygulamayı çarpıtarak polislerin şarjörleri toplandı şeklinde paylaşımda bulunmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdan ibarettir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi

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Mersin Valiliği'nden CHP'li Özgür Özel'e yalanlama!
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