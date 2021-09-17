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Giriş Tarihi: 17.9.2021 16:11

Son dakika: İçişleri duyurdu! 1 terör örgütü mensubu daha teslim oldu

Son dakika: İçişleri duyurdu! 1 terör örgütü mensubu daha teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 146'ya yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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Son dakika: İçişleri duyurdu! 1 terör örgütü mensubu daha teslim oldu
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