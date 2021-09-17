TSK’dan Gara’ya bombardıman: 6 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, Gara'ya hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Harekatta 6 terörist etkisiz hale getirildi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: GARA'YA HAVA HAREKATI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda bombardımanın görüntülerinden kısa bir kesite de yer verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2021
Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek! pic.twitter.com/Hbsu9nJoee