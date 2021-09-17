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Giriş Tarihi: 17.9.2021 10:03 Son Güncelleme: 17.9.2021 10:09

TSK'dan Gara'ya bombardıman: 6 terörist etkisiz...

TSK’dan Gara’ya bombardıman: 6 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya hava harekatı gerçekleştirildiğini ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, Gara'ya hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Harekatta 6 terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: GARA'YA HAVA HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda bombardımanın görüntülerinden kısa bir kesite de yer verildi.

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TSK'dan Gara'ya bombardıman: 6 terörist etkisiz...
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