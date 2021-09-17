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Giriş Tarihi: 17.9.2021 14:29

TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı tamamlandı

AA
TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı tamamlandı

Konya'daki 3'üncü Hava Jet Üs Komutanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Konya'daki 3'üncü Hava Jet Üs Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatı başarıyla icra eden tüm personeli kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

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TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı tamamlandı
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