TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Konya'daki 3'üncü Hava Jet Üs Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatı başarıyla icra eden tüm personeli kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
Konya'daki 3'üncü Hava Jet Üs Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatı başarıyla icra eden tüm personeli kutluyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2021
#TurazŞahini #TekMilletİkiDevlet
🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/AmmVJTocyA