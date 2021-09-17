TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Konya'daki 3'üncü Hava Jet Üs Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleşen ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri unsurlarının da katıldığı TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikatı başarıyla icra eden tüm personeli kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.