YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek? 2021 ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?

Bu yıl ikincisi uygulanan YÖKDİL sınavının sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na giren adaylar, aldıkları puanı kullanabilmek için sonuçlara erişebilecekleri tarihi merak ediyor. ÖSYM üzerinden görüntülenecek olan sınav sonuçlarının tarihi, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek sorusuyla mercek altına alınıyor. İşte ÖSYM açıklamaları ile YÖKDİL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır sorusunun yanıtı.

YÖKDİL SINAV PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YÖKDİL'den alınan puanlar sınavın yapıldığı tarih itibariyle 5 (beş) yıl geçerli olmaktadır. Dolayısıyla 2021-YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınavlarından edinilen puanlar 2026 yılına kadar kullanılabilecek.