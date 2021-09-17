YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek? 2021 ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?

Bu yıl ikincisi uygulanan YÖKDİL sınavının sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na giren adaylar, aldıkları puanı kullanabilmek için sonuçlara erişebilecekleri tarihi merak ediyor. ÖSYM üzerinden görüntülenecek olan sınav sonuçlarının tarihi, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek sorusuyla mercek altına alınıyor. İşte ÖSYM açıklamaları ile YÖKDİL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır sorusunun yanıtı.
YÖKDİL SINAV PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
YÖKDİL'den alınan puanlar sınavın yapıldığı tarih itibariyle 5 (beş) yıl geçerli olmaktadır. Dolayısıyla 2021-YÖKDİL/1 ve YÖKDİL/2 sınavlarından edinilen puanlar 2026 yılına kadar kullanılabilecek.
YÖKDİL SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL sınav sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme sürecinin daha erken tamamlanması halinde sonuçlar adayların erişimine bu tarihten önce açılabilir. ÖSYM'nin "YÖKDİL sonuçları açıklandı" duyurusuyla birlikte sonuç ekranı haberimizde yer alacak.
YÖKDİL SONUÇLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.