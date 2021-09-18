Akkuyu’da gururun fotoğrafı

Başkan Erdoğan, Mersin
'de inşası devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu
'da havadan ve karadan incelemelerde bulundu. Erdoğan, proje öncesinde nükleer enerji konusunda eğitim almak için Rusya
'ya gönderilen ve inşaatta aktif görev alan 186 Türk mühendisten 113'ü ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan'a Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva da eşlik etti. 20 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen santral, 2023'te faaliyete geçecek. Her biri bin 200 megavat güce sahip 4 güç ünitesinden oluşacak Akkuyu tüm güç üniteleri işletmeye alındıktan sonra yılda 35 milyar kilovatsaat enerji üretimi yapacak. Akkuyu'da ilk reaktör ise 2023'te işletmeye alınacak. Yalnızca inşa sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar dolarlık katkı sunan santral tamamen devreye girdiğinde İstanbul'un elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını, Türkiye'nin ise yüzde 10'unu tek başına karşılayabilecek kapasiteye ulaşacak.