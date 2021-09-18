Avrupa’nın, göç yükü için somut adım atma zamanı geldi

Başkan Erdoğan, Mersin
'de toplam yatırım bedeli 3 milyar 260 milyon lira olan tesislerin toplu açılış töreninde konuştu. İşte konuşmanın satırbaşları:
Bugüne kadar 38 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdiğimiz Mersin'e bugün de birçok alanda tesis kazandırdık.
12 bin mühendisin çalıştığı Akkuyu Nükleer Santrali
'nin birinci ünitesi 2023'te bitecek. Amacımız en kısa sürede 2. ve 3. nükleer santrallere kavuşmaktır. Bu stratejik yatırımda emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum.
Türkiye
'ye diz çöktürmek için yıllardır çırpınanların heveslerini kursaklarında bırakarak 2023 hedeflerine yürüyoruz.
Mersin, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en önde olduğunu ispatlamıştır. Daha çok üreten, büyüyen bir Mersin için durup dinlenmeden çalışacağız. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamı gibi Mersin de bu dönemde cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş eserlerine kavuşmuştur.
Son 1.5 yılda ihracatçılarımıza ve KOBİ'lerimize 364 milyon lira kredi ve sigorta desteği verdik. Mersin aynı zamanda 69 ayrı odaya kayıtlı 55 bine yakın esnaf ve sanatkârıyla bölgenin en hareketli ticaret merkezidir. Salgın döneminde şehrimizde 26 bine yakın esnafımıza destek verdik. Yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaş, üretici, çiftçimizi yalnız bırakmadık.
Ülkemize sığınan milyonlarca mağdura kucak açtık. Mersin bu büyük kardeşlik ve insanlık örneğinin yükünü en çok çeken illerimizden biridir. Bir dönem terör, bir dönem güney komşularımızdan kaynaklanan göç yüküne rağmen Mersin kalbini ve kollarını mazlumlara açarak onurlu duruşundan taviz vermemiştir.
Avrupa
başta olmak üzere yük paylaşması gereken çevrelerin gerçekçi ve somut adım atma zamanı gelmiştir.
BİZİ BÖLMEK İSTEYENLERE ASLA FIRSAT VERMEYELİM
Başkan Erdoğan, cuma namazını Mersin'de açılışı yapılan Halkkent Emir Sultan Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından cemaate "Siz değerli kardeşlerimden istirhamım beraber olalım, iri olalım, diri olalım, kardeşliğimizi asla lekelemeyelim. Kardeşliğimize gölge asla düşürmeyelim. Bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim" diye seslendi.
SEVGİ BALKONDAN TAŞTI
Bir vatandaş, Başkan Erdoğan'ın cuma namazını kıldığı caminin yanındaki evinin balkonuna "Reis bize çaya gel. Rüyalarda buluşuruz bir çayla kavuşuruz" yazılı pankart asarak sevgi gösterisinde bulundu.