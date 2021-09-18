Bakan Varank, insansız su altı aracını suya indirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, İstanbul Teknik Üniversitesi
olimpik havuzunda lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri arasında düzenlenen TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nı izledi. Öğrencilerle tek tek sohbet eden Varank, geliştirilen bazı su altı araçlarını da kulandı. Bakan Varank, "Gençlerimizin kabiliyetleriyle beraber su altında sondaj gemilerimizin kullandığı robotik sistemlerin tamamını biz bundan sonra yerli ve milli olarak geliştirebiliriz, diyoruz. Biz de mavi vatanımızı inşallah onlara teslim edeceğiz" dedi