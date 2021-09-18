Giriş Tarihi: 18.9.2021 18:42Son Güncelleme: 18.9.2021 18:47
Son dakika: Gaziantep'te polisin dikkati sayesinde bombalı eylem engellendi
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İçişleri Bakanlığı: GaziantepŞehitkamil ilçesi, Valilik binası arkasında bulunan 100. Yıl Parkı içerisindeki şüpheli paket bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı. İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi.
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Son dakika: Gaziantep'te polisin dikkati sayesinde bombalı eylem engellendi