Çirkefliğin sorumlusu provokatör çıktı

Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde, geçen haftaki kurtuluş günü etkinliklerinde Türk kadınının zincire vurulduğu, büyük tepki çeken gösteriyi hazırlayan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesinin Başkanı olan Nedret Aldemir, tam bir provokatör çıktı. Sosyal medya hesaplarını provokasyon amaçlı kullanan Aldemir, sürekli, vatandaşları kutuplaştıran nefret paylaşımları yapıyor.
HEDEFİNDE HERKES VAR
Hükümeti hedef alan yalan ve iftiralarla dolu çok sayıda paylaşım yapan Nedret Aldemir, bu paylaşımlardan birinde, "Siz hiç hastane yıkayan doktor, WC boyayan mühendis, yerleri silen memur, adliyeyi temizleyen hakim, kırık masayı onaran subay ve karakol kapısı onaran polis gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü yapmazlar" diyerek, Türk insanının en değer verdiği askerine, polisine ve hakimine dil uzatıyor.
NEFRET PAYLAŞIMLARI
Birçok sosyal medya paylaşımında hükümeti hedef alan Aldemir, bir başka paylaşımında ise "Sarayın aylık giderleri 21 trilyon, her ay 1 hastane, 5 okul ve 70 bin öğrencinin burs parası saraya gidiyor" diyerek, ayrıştırıcı paylaşımlarda bulunuyor.