Başkan Erdoğan Akdeniz Belediyesi’ne çıkarma yaptı

Bir dizi ziyaret ve toplu açılış töreni için Mersin'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldıktan sonra, Akdeniz Belediyesi'ne çıkarma yaptı. Başkan Erdoğan'ı görmek isteyen he yaştan yüzlerce vatandaş, belediye binasının etrafını sardı. Başkan Erdoğan; vatandaşların alkış ve tezahüratları altında belediye binasına giriş yaptı.

Ziyarete; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Mersin Milletvekilleri, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile AK Parti il ve ilçe teşkilatları katıldı.



Burada Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, 1 saati aşkın süre kaldığı Akdeniz Belediyesi'nde Mersin'in merkez ilçesi Akdeniz'e yapılan ve yapılması planlanan yatırım ve projeler hakkında bilgiler aldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı belediyemizde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Kentimizin kalbi olan Akdeniz'de biten, devam eden ve yapılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında kendisine bilgiler arz ettik. Akdeniz ilçemize olan ilgisi nedeniyle, şahsım ve tüm Akdeniz sakinleri adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.