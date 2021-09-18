En genç kadın gazi üniversiteli oldu

Adviyye Gül İsmailoğlu, 15 Temmuz
darbe girişiminin en genç kadın gazisi. 14 yaşında hiç düşünmeden hainlerin karşısına dikildi. İBB önünde keskin nişancının ateşiyle sırtından yaralandı. O gece İBB önünde 14 şehit verilmişti. Sırtındaki 15 santimetrelik derin bir yarayla gazi unvanını aldı. Şimdi 19 yaşında olan Trabzon
Sürmeneli Adviyye, girdiği YKS'de Bahçeşehir Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazandı.
ŞİMDİ ÜNİVERSİTELİ
Demokrasi mücadelesini 5 yıldır her gittiği toplantıda, seminerde anlatan Adviyye, şimdi üniversiteli oldu. "Hayalim tıp okumaktı ama 5 yıldır genç bir gazi olarak herkes bana 'Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler sana çok daha uygun bir bölüm' dedi. İlgi duyduğum bir bölümdü. Ben de bu bölümü okumaya karar verdim. Ve Bahçeşehir Üniversitesi'ni kazandım" dedi.
"15 Temmuz sürecinde siyasetin içine pek girmedim" diyen gazi Adviyye, "Okulumu bitirince önümüzdeki yıllar genç bir siyasetçi olarak, siyasetin içinde yer almayı düşünüyorum. Reis'in izindeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok büyük bir lider" dedi. Genç gazi, Cumhurbaşkanı'nın yeni çıkan kitabı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının başucu kitabı olduğunu söyleyerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasete adım atmak isteyen herkesin ilham alması gereken bir önder. Ben de açtığı bu yolda onu takip edebilirim inşallah" dedi.
SIRTIMDAKİ İZ, MÜHRÜM
15 Temmuz gecesinin zihninden hiç gitmediğini söyleyen Adviyye, çok sayıda ameliyata girmesine karşın izlerini halen vücudunda taşıyor. Son ameliyatla sırtındaki 15 santimetrelik delik kapatıldı. Adviyye, "Yine de iz kaldı. Ama o iz 15 Temmuz ruhunun vücudumdaki izi. Hilal şeklini aldı. O benim mührüm. Onurum. Onu taşımak bana gurur veriyor" diye anlatıyor yaşadıklarını. Ve tek bir isteği var: 15 Temmuz ruhunun canlı kalması.
'SENİ DE Mİ VURDULAR ADVİYYE'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilk kez Yenikapı mitinginde göz göze geldiği anı her fırsatta anlatan Adviyye "Cumhurbaşkanımız ise gözlerini dikmiş bana bakıyordu. 14 yaşında en geç kadın gazi olduğumu öğrenince 'Seni de mi vurdular' diyerek, bana baktı. Sonra ben onun elini öptüm. O da benim elimi öptü" dedi.