TEKNOFEST’e özel uçacaklar: Heyecanla bekleniyor

Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer alan TUSAŞ, yetenek programları, işe alım süreçleri ve kariyer ile ilgili soruları birebir cevaplayacak. TUSAŞ bunlara ek olarak, genç katılımcılar arasında etkileşimi artıracak olan "Pilot Sensin" ve "Odaklan ve Havalan" adında keyifli aktivitelerin de yer alacağı sürpriz etkinlikler gerçekleştirecek. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da gösteri uçuşu gerçekleştirecek olan HÜRKUŞ, bu kez de geçtiğimiz aylarda ilk kez tanıtılan Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU) ile katılımcıların nefeslerini kesecek.