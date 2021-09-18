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Haberler Gündem Haberleri HES uygulamasına yeni buton eklendi: Artık o bilgi de görülecek...
Giriş Tarihi: 18.9.2021 12:26

HES uygulamasına yeni buton eklendi: Artık o bilgi de görülecek...

AA
HES uygulamasına yeni buton eklendi: Artık o bilgi de görülecek...

Hayat Eve Sığar koronavirüs aşılarının hangi ülkelerde geçerli olduğuna ilişkin yeni bir alan eklendi. Uygulamaya bir süre önce "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenirken, yeni güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara yer verildi.

Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına, Kovid-19 aşılarının hangi ülkelerde geçerli olduğuna ilişkin yeni bir alan eklendi.

Bakanlığın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği HES uygulamasında güncellemeye gidildi.

Uygulamaya bir süre önce "AB Uyumlu Sağlık Pasaportu" butonu eklenirken, yeni güncelleme ile "aşı kartları" sayfasında yer alan kart bilgilerinde, "aşı adı" ve "geçerli olduğu ülkeler" başlıklı alanlara yer verildi.

Böylelikle vatandaşlar, yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilecekleri olası problemler karşısında, yaptırdıkları aşının geçerli olduğu ülkeler hakkında ülke otoriteleriyle bilgi paylaşımında bulunabilecek.

Riskli veya risksiz durumu tek tuşla görüntülenebilecek

HES'te ayrıca ana menü üzerine "Durumumu Görüntüle" isimli yeni bir alan da eklendi.

Böylelikle kişilerin HES kodunu görmesine ya da seçmesine gerek kalmadan direkt olarak riskli veya risksiz durumunu gösterir ekran açılacak.

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HES uygulamasına yeni buton eklendi: Artık o bilgi de görülecek...
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