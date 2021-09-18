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Giriş Tarihi: 18.9.2021 09:13

Hırsız çaldıklarını 3 gün sonra bahçeye attı

ABBAS ÇAKAR
Hırsız çaldıklarını 3 gün sonra bahçeye attı

Kocaeli Kartepe İlçesi  Eşme Mahallesinde yaşanan ilginç olayda, bir evden çalınan para ve ziynet eşyaları, 3 gün sonra aynı evin bahçesine bir poşet içerisinde atılmış halde bulundu. Hırsızın yakalanma korkusu ile çaldığı malı geri getirdiği üzerinde duruluyor.

Kocaeli Kartepe İlçesi Eşme Mahalle sakinlerinden olan S.G'nin babası R.G.(77)'nin evine geçtiğimiz Salı gecesi hırsız girdi. Eve giren hırsız veya hırsızlar, evden bir miktar para ve ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Babası ile aynı apartmanda oturan S.G durumu fark ederek Jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri hemen olayla ilgili çalışlma başlattı. Hırsız veya hırsızların yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ederken, Cuma günü sabah saatlerinde apartman sakinleri ilginç bir olayla karşılaştı. 3 gün önce çalınan malzemelerin bir poşet içerisinde apartmanın bahçesine atıldığını gördü. Yapılan kontrollerde çalınan malzelerin tam olarak içerisine bulunduğu tespit edildi.

"HERHALDE YAKALANMAKTAN KORKTU"

Konu ile ilgili olarak konuşan Eşme Mahalle Muhtarı S.G., " babamla aynı apartmanda oturuyoruz. 3 katlı evin en üst katında babam kalıyor. Eve Salı gecesi giren şüpheli 5 bin TL para ve ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karışıyor. Çarşamba sabahleyin çocuklarımızı okula göndereceğimiz sırada durumun farkına vardık. Hemen Jandarma'yı aradım. Ekipler geldi hemen çalışma başlatıldı. Bu sabah saatlerinde kalktığımızda evin bahçesine atılmış poşet farkettik. Poşeti kontrol ettiğimizde karıştırılmış ama içinde herhangi eksik yok. Şüpheli herhalde Jandarma'ya yakalanmaktan korktu. Allah Jandarma'mızdan razı olsun"dedi.

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Hırsız çaldıklarını 3 gün sonra bahçeye attı
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