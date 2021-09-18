Hulusi Akar: Kanları yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı
'nda gaziler ve eşleriyle bir araya geldi.
Yemeğin ardından düzenlenen Gaziler Günü Özel Konseri'ne katılan Akar, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca vatan söz konusu olduğunda kahramanca çarpışmaktan, canını feda etmekten çekinmediğine, vatanın en kutsal emanet olduğuna işaret etti. Bakan Akar, "vatan", "şehitlik" ve "gazilik" kavramlarının Türk milletinin nazarında derin anlamlar taşıdığını söyledi. TSK olarak Türkiye'nin ve milletin güvenliğini sağlamak için mücadelelerine yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla devam ettiklerini kaydeden Akar, şöyle devam etti:
"24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 18 bin 502, 1 Ocak 2021'den itibaren ise 1976 terörist etkisiz hale getirilmiş, şehit ve gazilerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. Bundan sonra da kesinlikle yerde bırakılmayacaktır. Görevimiz en son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir."
Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, desteği ve teşvikleriyle savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'lere çıkarıldığını da kaydetti.
GARA'DA PKK'YA DARBE
Öte yandan Irak'ın kuzeyinde yapılan keşif ve istihbarat sonucu, Gara bölgesinde saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen 6 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.