ISIF’21’de 20 ülkeden 252 buluş tanıtılacak

TEKNOFEST'le birlikte düzenlenecek 6'ncı İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı "ISIF'21" dünyanın farklı coğrafyalarından buluşçu, araştırmacı ve yenilikçileri bir araya getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
, Türk Patent ve Marka Kurumu, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı, Avrupa Patent Ofisi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın destekleri ile hayata geçirilen fuarda, büyük çabalar sonucunda ortaya çıkarılan buluşların tanıtılması, farkındalık yaratılması, halküretici- yatırımcı buluşmasının sağlanması hedefleniyor. "ISIF'21" bu yıl 20 ülkeden toplam 252 buluş ve yenilikçi teknolojiye ev sahipliği yapacak. Fuardaki ulusal ve uluslararası çalıştaylar da bilgi paylaşımını sağlayacak. Pandemi nedeniyle geçen yıl çevrimçi yapılan ISIF'21 bu yıl yeniden yerinde katılıma açılacak.