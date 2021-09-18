Jandarma göz açtırmadı! Otoyolda durdurulan kamyonetten 4 bin litre etil alkol çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; İstanbul dışında üretilen etil alkollerin İstanbul'a getirileceği ve sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi alındı.



Konuyu mercek altına alan Jandarma ekipleri, yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde etil alkollerin sahte fatura ve irsaliye ile yüklenerek İstanbul'a sevk edildiği kamyoneti belirledi, adım adım takibe aldı.





OPERASYON KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA



Jandarma ekiplerince; takip altına alınan şüpheliye ait Kamyonete Eyüpsultan İlçesi sınırlarında Kuzey Marmara Otoyolunda operasyon düzenlendi. Kamyonette yapılan aramalarda 100 cl'lik şişeler içerisinde toplam 4 Bin Litre Etil Alkol ele geçirilirken F.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.



Yapılan operasyonda ele geçirilen etil alkolün sahte içki yapımında kullanılması durumunda, çeşitli türlerde 8 ton sahte içkinin elde edilebileceği tespit edildi.





Yürütülen soruşturma çerçevesinde ele geçirilen suç unsurlarının tamamına el konulmuş olup, Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.K.'nın sorgulamasının devam ettiği, elde edilecek bilgiler ışığında operasyonların genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.



JANDARMA UYARDI



Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.