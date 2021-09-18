Kargocu kadını önce mağdur sonra da örgütün muhasebecisi yapmışlar!

Tutuklanan örgüt lideri emlakçı Hüseyin Ö.'nün senedini ödeyemeyen mağdurların mallarına haciz koydurduğu, icrada satışa çıkan mallara tehdit yoluyla kimseyi sokmayıp, kendi adamlara ev ve arabaları ucuza aldırdığı öğrenildi. Örgütün tek kadın şüphelisi ilçedeki bir kargo firmasının müdürü olan Dilek G. ise örgütün daha önce mağdurlarından biri olduğu daha sonra ise örgütün ağına düşüp örgütün muhasebeciliğini yaptığı belirtildi.



Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede "tefecilik", "icra ihalelerine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına karıştıkları öne sürülen 13 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 3 aylık takibin ardından ilçede belirlenen adreslere 4 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1'i kadın 13 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütü lideri emlakçı Hüseyin Ö. ve adamlarının ilçede faiz karşılığında borç para verdiği kişilerin senedini ödeyememesi durumunda gayrimenkullerini haciz ettirdiği, malların icra müdürlüğünde satışa çıkarıldıktan sonra bu ihalelere girecek olan kişileri tehdit ederek girmemelerini sağladıkları, ihaleye giren kendi adamlarına ihaleleri ucuza aldırarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. İçlerinde oto-yedek parça, kaportacı, lokantacı, hafriyatçı, otelci gibi mesleklerden oluşan örgütün bu yolla 100'ün üzerindeki kişiyi mağdur ettiği belirtildi, Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çek, senet, alacak-verecek ilişkinin gösteren notlar, 4 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda fişek, 10 hardisk ve şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu.



KARGOCU DİLEK ÖNCE MAĞDUR SONRA MUHASEBECİ OLMUŞ



İlçedeki kargo firmasının müdürü olan Dilek G.'nin de önce örgütten borç para aldığı ödeyemeyince örgütün ağına düşüp, örgüt adına çalıştığı kaydedildi. Dilek G.'nin ayrıca örgütün gelir gider defterini tutarak örgütün muhasebecilik görevini üstlendiği tespit edildi. Kargonun sahipleri Rıfat D. ve Ömer Ç. de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden örgüt lideri Hüseyin Ö. ile Cengiz B. ve Ömer Ç, tutuklanırken, Dilek G. ile birlikte 7 kişi adli kontrolle, 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.