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Giriş Tarihi: 18.9.2021 09:13

Kiralık araçlarla geldiler; farları çalıp kaçtılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kiralık araçlarla geldiler; farları çalıp kaçtılar

İstanbul’da park halindeki 12 aracın farlarını çalan iki kişiden 1’i yakalandı. Diğer şüphelinin ise farklı bir suçtan cezaevinde tutuklu olduğu ortay çıktı. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri olaylar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; 15 Mayıs ile 13 Eylül tarihleri arasındaki dört aylık sürede Çekmeköy İlçesi'nde park halinde bulunan 12 aracın farlarını çalan iki kişinin kimliğini incelenen güvenlik kamera görüntülerinden tespit etti. Şüphelilerin olay yerlerine; üzerlerine sahte plakalar taktıkları kiralık araçlarla geldikleri saptandı. K.O. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. K.Ş. isimli şüphelinin ise farklı bir suçtan ötürü cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi. K.O. da tutuklandı. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri olaylar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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Kiralık araçlarla geldiler; farları çalıp kaçtılar
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