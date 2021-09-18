Mahkeme kararıyla şehit sayıldı

Barış Pınarı Harekatı
'nda 2019'da vatani görevini yaparken meydana gelen patlamadan yara almadan kurtulan ancak sonra ortaya çıkan rahatsızlıkları nedeniyle askerlikten ayrılan ve bir süre sonra yaşamını yitiren Piyade Uzman Onbaşı Oğuzhan Göçenoğlu, mahkeme kararıyla şehit kabul edildi. Şehit Göçenoğlu'nun Denizli
'de yaşayan babası Abdullah Göçenoğlu, oğullarının "şehit" sayılması için Ankara 6. İdare Mahkemesi'nde hukuki girişim başlattıklarını anlattı. Göçenoğlu, "Mahkeme, oğlumun bu patlamadan kaynaklanan rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteren sağlık raporlarını incelemesinin ardından kendisini şehit saydı. Aile olarak buruk sevinç yaşıyoruz" dedi.