Millete değil Kandil’e vekillik yapıyorlar

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarını geri almak için HDP Diyarbakır
İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 747 gündür devam ediyor. 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Özkan için eyleme katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, evladını almadan eylemi terk etmeyeceğini ve HDP'nin seslerini duymasını istediğini kaydetti. Aydın, "HDP yaklaşık 6 yıl önce oğlumu kandırarak önce buraya, daha sonra dağa gönderiyor. Burada 3. yıla girdik, çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. HDP çocuklarımızı getirsin. Bizden ne istiyorlar. Bunlar 'Kürtler için mücadele ettik' diyorlar, çocukları mağaralarda ölüme mahkûm ediyorlar. Meclis'te o kadar yemin içtiler Kürt halkına vekillik yapacaklar diye, ama maalesef HDP kendi sözünde durmadı, Kandil'e vekillik yaptı. Benim oğlum daha 15 yaşındaydı. 15 yaşındaki çocuğun iradesi yoktur. Kendi evlatlarına bakıp karar versinler. Biz çocuklarımızı istiyoruz. HDP milletvekillerinde biraz vicdan varsa gelip bu ailelere sahip çıksınlar, çocukları getirsinler. 40 yıldır Kürt'ün kanını emdiler, artık biraz ellerini vicdanlarına koysunlar" diye konuştu.