Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den son dakika açıklamalar: Hafta sonu eğitim yapılacak mı?

İşte Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları...

6 Eylül'de tüm kademeli sınıf seviyelerinde 5 gün yüz yüze eğitimi başlattık. Başlatmadan önce çok sayıda önlem aldık. Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir rehber hazırladık. Sürecin tamamını Sağlık Bakanlığı ile koordine ediyoruz. Okullarımızda elektronik takip sistemi kurduk. Bu ilk defa yapılan bir şeydir. Her okuldaki aşı, test durumları anlık takip ediliyor.

Salgın süreciyle ilgili çağrı merkezi kurduk. Bilim insanlarından oluşan bir danışma kurulu oluşturduk, bugün ilk toplantılarını yaptılar. Sağlık Bilim Kurulu'nun alternatifi olan bir kurul değildir.