Muhalefet kayıkçı kavgası yaparken biz Türkiye’yi büyütme derdindeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.Bu ziyaretlerimizle insanımızla hasret gideriyoruz. Bu ayın başından itibaren farklı birçok eser ve hizmetin açılışını yaptık, Görüyorsunuz yan gelip yatmak yok.Muhalefet toplumun belli kesimlerine hapsolmuşken, biz toplumun her kesimine ulaşıyoruz. Muhalefet sen-ben kavgasını sürdürürken, biz milletimize hizmet için koşturuyoruz. Onların gündeminde yalan terörü, yasak, ötekileştirme, sessiz çoğunluğun sesini kısmak var. Onların gündeminde ülkeyi germek, kaosa sürüklemek, nefret siyaseti ile ülkemizi kutuplaştırmak var. Elinde çekiçten başka bir şey olmayan, her sorunu çivi olarak görürmüş.Edepsiz söz ve eylemlerden, sahnelenen çirkinliklere kadar muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük. Bunlar bırakın ülkeyi yönetmeyi, ellerindeki belediyeyi bile yönetemiyor. Seçim meydanlarında bol keseden attıkları hiçbir vaadi gerçekleştiremediler. Verdikleri vaatlerin altında ezildiler. Hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediye hizmetlerini bile yerine getiremeyen bir beceriksizlik ile karşı karşıyayız. Daha vahimi sağa sola saldırarak üstünü örtmeye çalışıyorlar.Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim mücadelemiz ülkemizi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesidir. İnsanımızın içten söylediği bir 'Allah razı olsun' ifadesi dünyadaki hiçbir makama değişilmez.Muhalefetin içinde bulunduğu siyasi tükenmişlik bize referans olmaz. Muhalefetin ayrımcı politikaları bize asla yol çizemez. İnsan aklını kullanarak yanlışı doğrudan, iyiyi kötüden, haramı helalden, faydalıyı zararlıdan, zulmü adaletten ayırma kabiliyetiyle donatıldı. Hatasını kabul etmek, yanlışı varsa düzeltmek sadece siyaset sahnesindekilerin değil her bireyin yapması gereken asgari görevi. Ancak karşımızdakilerde ne böyle bir dert ne böyle bir hassasiyet ne de hatalarıyla yüzleşecek bir erdem görmedik. Bunun için onları bitmez tükenmez kayıkçı kavgalarıyla baş başa bırakıp, kendi işimize baktık. Onlar anlasa da anlamasa da biz Türkiye'yi büyütmeye, insanımızın refahını, huzurunu artırmaya çalışıyoruz. Onlar destek verse de vermese de biz ülkemizin itibarını yükseltmeye, Türkiye'yi dünyanın güçlü bir ülkesi yapmaya devam ediyoruz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın, bizim milletimize sevdamızdan başka bir derdimiz yok.2023'te AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sandıkta yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. Biz diğerleri gibi lafla peynir gemisi yürütmüyoruz. Her eleştiriye, karalamaya, iftiraya anında karşılık vereceğiz. Yalan terörünün üstesinden hakikat güneşi ile geleceğiz.Birileri diyor ki'Z kuşağı, Y kuşağı, bunlarınhepsi muhalefetin yanında.'Hepsi burada, burada, burada.