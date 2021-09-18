Muş’a şehit ateşi düştü

Irak
'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi nedeniyle Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak (27) şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde, 17 Eylül 2021'de Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak, EYP patlaması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri
ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, şehit Solak için taziye mesajı yayımladı. Şehit Ümit Solak'ın Muş'taki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin, Yeşilce Mahallesi'ndeki evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Şehit askerin bugün Muş'a getirileceği ve Lale Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni sonrası şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verileceği belirtildi. Sedef-Bedri Solak çiftinin 5 çocuğundan 4'üncüsü olan şehit Ümit Solak'ın bir yıl önce nişanlandığı öğrenildi.