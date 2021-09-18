Sahte doktorun muayenesine Jandarma baskını

Kocaeli İl Jandarma Komutanşığına bağlı ekipler tarafından alınan duyum ve yapılan çalışmalar sonucu, kendisini diş doktor olarak tanıtan ve İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesinde muayene açarak, ücret karşılığı diş tedavisi uyguladığı öğrenilen bir kişi takibe alındı. Yapılan takip sonucu akşam saatlerinde sahte doktorun muayenesine jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Baskında 1diş tedavi ünitesi koltuğu, 1 otokolov (steril) cihazı,1 tansiyon aleti, 10 adet davye, 2 makas klemp, 9 kompozit dolgu malzemesi, 38 dolgu el aletleri,6 elevator,17 adet presel, 19 diş aynası, 1 mercekli göz,1 adet hava kompresörü,5 adet randevu defteri, 10 kutu muayene ettiği hastaları tedavi amaçlı verdiği tıbbi ilaç,9 alçı kalıbı ve çeşitli diş yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen sahte doktor gözaltına alınırken, muayene İzmit Belediyesi tarafından mühürlendi, Ele geçirilen ilaçlar ise il sağlık müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.