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Giriş Tarihi: 18.9.2021 09:16

Sahte doktorun muayenesine Jandarma baskını

ABBAS ÇAKAR
Sahte doktorun muayenesine Jandarma baskını

Suriye uyruklu bir vatandaşın kendisini dış doktoru olarak tanıttığı ve muayene  açarak  ücret karşılığı tedavi uyguladığı  konusunda duyumlara ulaşan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapmış olduğu  takip sonucu düzenlediği operasyon ile sahte doktoru gözaltına alırken,  çok sayıda diş tedavisi ve muayenede kullanılan malzemeleri ele geçirdi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanşığına bağlı ekipler tarafından alınan duyum ve yapılan çalışmalar sonucu, kendisini diş doktor olarak tanıtan ve İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesinde muayene açarak, ücret karşılığı diş tedavisi uyguladığı öğrenilen bir kişi takibe alındı. Yapılan takip sonucu akşam saatlerinde sahte doktorun muayenesine jandarma ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Baskında 1diş tedavi ünitesi koltuğu, 1 otokolov (steril) cihazı,1 tansiyon aleti, 10 adet davye, 2 makas klemp, 9 kompozit dolgu malzemesi, 38 dolgu el aletleri,6 elevator,17 adet presel, 19 diş aynası, 1 mercekli göz,1 adet hava kompresörü,5 adet randevu defteri, 10 kutu muayene ettiği hastaları tedavi amaçlı verdiği tıbbi ilaç,9 alçı kalıbı ve çeşitli diş yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen sahte doktor gözaltına alınırken, muayene İzmit Belediyesi tarafından mühürlendi, Ele geçirilen ilaçlar ise il sağlık müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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Sahte doktorun muayenesine Jandarma baskını
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