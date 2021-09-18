Sahte iş adamından akılalmaz plan! “Şarjım bitti sizin telefonu kullanabilir miyim?”

İstanbul genelinde 12 avukatı kendisini şirket sahibi iş adamı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli sonunda yakayı ele verdi. İddiaya göre Sinan G. iş adamı olduğunu söylüyor ve avukatlar ile lüks restoranlarda yemek yiyip iş görüşmesi yapıyordu. Yemek sırasında telefonunun şarjının bittiğini söyleyip yanına çağırdığı avukatlardan telefonlarını istiyordu. O telefonu da alan Sinan G. konuşarak dışarı doğru çıkıyor, hesabı da ödemeden kayıplara karışıyordu.
12 AVUKATI AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRMIŞ
Bu şekilde mağdur olan 12 avukatın Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine başvurması üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 12 olaydaki şahsın da aynı kişi olduğu tespit edildi.
TUTUKLANDI
Lüks mekanlardaki kamera kayıtlarını inceleyen ve kimliği tespit edilen Sinan G. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Daha önceden de 10 adet suç kaydı olan tekstil işçisi Sinan G. Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.