Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sahte iş adamından akılalmaz plan! “Şarjım bitti sizin telefonu kullanabilir miyim?”
Giriş Tarihi: 18.9.2021 11:09 Son Güncelleme: 18.9.2021 11:14

Sahte iş adamından akılalmaz plan! “Şarjım bitti sizin telefonu kullanabilir miyim?”

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sahte iş adamından akılalmaz plan! “Şarjım bitti sizin telefonu kullanabilir miyim?”

İstanbul’da kendisini şirket sahibi üst düzey bir iş adamı gibi tanıtıp avukatlarla yemek yiyen ve bir süre sonra şarjım bitti deyip yemek ortasında kaçarak hesabı avukatlara ödeten dolandırıcı Sinan G. (43) Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Sahte iş adamının yemek ortasında “Şarjım bitti sizin telefonu kullanabilir miyim?” deyip avukatların telefonunu da çaldığı öğrenildi. 12 ayrı avukatı aynı yöntemle dolandırdığı öne sürülen şüphelinin tekstil işçisi olduğu öğrenildi.

İstanbul genelinde 12 avukatı kendisini şirket sahibi iş adamı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli sonunda yakayı ele verdi. İddiaya göre Sinan G. iş adamı olduğunu söylüyor ve avukatlar ile lüks restoranlarda yemek yiyip iş görüşmesi yapıyordu. Yemek sırasında telefonunun şarjının bittiğini söyleyip yanına çağırdığı avukatlardan telefonlarını istiyordu. O telefonu da alan Sinan G. konuşarak dışarı doğru çıkıyor, hesabı da ödemeden kayıplara karışıyordu.


12 AVUKATI AYNI YÖNTEMLE DOLANDIRMIŞ

Bu şekilde mağdur olan 12 avukatın Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine başvurması üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 12 olaydaki şahsın da aynı kişi olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Lüks mekanlardaki kamera kayıtlarını inceleyen ve kimliği tespit edilen Sinan G. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Daha önceden de 10 adet suç kaydı olan tekstil işçisi Sinan G. Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte iş adamından akılalmaz plan! “Şarjım bitti sizin telefonu kullanabilir miyim?”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA