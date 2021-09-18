Sahte iş adamından akılalmaz plan! “Şarjım bitti sizin telefonu kullanabilir miyim?”

İstanbul genelinde 12 avukatı kendisini şirket sahibi iş adamı olarak tanıtıp dolandıran şüpheli sonunda yakayı ele verdi. İddiaya göre Sinan G. iş adamı olduğunu söylüyor ve avukatlar ile lüks restoranlarda yemek yiyip iş görüşmesi yapıyordu. Yemek sırasında telefonunun şarjının bittiğini söyleyip yanına çağırdığı avukatlardan telefonlarını istiyordu. O telefonu da alan Sinan G. konuşarak dışarı doğru çıkıyor, hesabı da ödemeden kayıplara karışıyordu.