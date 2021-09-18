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Giriş Tarihi: 18.9.2021 11:50 Son Güncelleme: 18.9.2021 11:55

Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

AA
Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor." mesajını paylaştı.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz!

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Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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