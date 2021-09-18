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Giriş Tarihi: 18.9.2021

TÜBİTAK Başkanı Mandal: gençlerin heyecanı bize de cesaret veriyor

TÜBİTAK Başkanı Mandal: gençlerin heyecanı bize de cesaret veriyor
Bursa'da Yunuseli Havalimanı'nda TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmalarını takip eden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Kendini genç hisseden ve Milli Teknoloji Hamlemiz kapsamında bu ülkenin tasarlayan, geliştiren, üreten gençleriyle, teknoloji coşkunlarıyla, teknoloji yıldızlarıyla birlikte olacağız. Sayının özellikle liseli kardeşlerimizde artıyor olması, 'Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'nde ben de varım' noktasında gençleri cesaretlendiriyor. Nasıl genç kardeşlerimiz öğrenip kendilerini hazırlıyorlarsa biz de onlardan heyecan alıyoruz ve yeni şeyler öğreniyoruz" dedi.
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TÜBİTAK Başkanı Mandal: gençlerin heyecanı bize de cesaret veriyor
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