Yabancıları hedef alan rüşvet ağı çökertildi

İstanbul
'da çete soruşturmasında şüpheli olan Çinlileri "rüşvetle" serbest bırakma vaadinde bulunan 6 polis ve 1 avukata operasyon yapıldı. Yusufu A. isimli yabancı uyruklu kadın, Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek rüşvet olayına ilişkin ihbar ve şikâyette bulundu.
Yusufu A. 14 Eylül'de avukat Murat Ç.'nin Beşiktaş
'taki avukatlık bürosuna giderek, şüphelilerin serbest kalması için istenen paranın yarısı olan 50 bin doları götürdü. Yusufu A. parayı verdikten sonra, Cumhuriyet savcısı ve polisler büroya suçüstü operasyon yaptı. Şüpheli avukat Murat Ç. gözaltına alındı. Diğer şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Özgür G., İbrahim D. Çetin Ç., Vedat Ö., Göçmen Kaçakçılık ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları Serkan G. ve Burak Ç. de yapılan suçüstü operasyonla yakalandı.
TUTUKLANDILAR
Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler emniyette, savcılıkta ve hâkimlikte alınan ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorgularının ardından avukat Murat Ç. ile polis memurları Özgür G., Çetin Ç., Serkan G. ve Burak Ç. tutuklandı. Polis memurları Vedat Ö. ve İbrahim D. ise aynı suçtan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.