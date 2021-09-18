Giriş Tarihi: 18.9.2021

Yabancıları hedef alan rüşvet ağı çökertildi FATİH ULAŞ

Hakkında adli işlem yapılan Çinlinin serbest kalmasını sağlamak için eşinden 100 bin dolar isteyen çete çökertildi. Soruşturmada 4 polis ve 1 avukat tutuklandı