19 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 19 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

Sağlık Bakanlığı son dakika 19 Eylül koronavirüs tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamlarını öğrenmek isteyenkler "19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
19 Eylül korona tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları şöyle;
VAKA SAYISI: 26 bin 398
VEFAT SAYISI: 213
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 160
VAKA SAYISI: 26 bin 161
VEFAT SAYISI: 221
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 023
VAKA SAYISI: 27 bin 692
VEFAT SAYISI: 237
İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 197
VAKA SAYISI: 28 bin 118
VEFAT SAYISI: 262
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 249
VAKA SAYISI: 28 bin 224
VEFAT SAYISI: 248
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 536
VAKA SAYISI: 27 bin 802
VEFAT SAYISI: 276
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 191
VAKA SAYISI: 24 bin 613
VEFAT SAYISI: 231
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 052
VAKA SAYISI: 21 bin 352
VEFAT SAYISI: 243
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 616