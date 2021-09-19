200 okulda ikili eğitim

Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer
, katıldığı TV programında yüz yüze eğitime ilişkin soruları yanıtladı. 200'e yakın okulda ikili eğitime geçildiğini belirten Özer, şu ana kadar koronavirüs
vakası nedeniyle tüm sınıfları kapatılan hiçbir okul olmadığını söyledi. Bakan Özer, şu bilgileri verdi:
ELEKTRONİK TAKİP SİSTEMİ:
Okullarımızda elektronik takip sistemi kurduk. Artık okul bazlı kararlar alıyoruz. Şu anda sistemimizde 87 bin 108 okulumuz var, devlet olmak üzere. Toplam 71 bin 320 okulumuz, 1 milyona yakın dersliğimiz var. Her okulda aşı, test durumları anlık takip ediliyor. Salgın süreciyle ilgili çağrı merkezi kurduk.
KAPATILAN OKUL YOK:
Şu anda 71 bin 320 okulumuzdan hiçbirisi vaka veya yakın temas nedeniyle kapatılmadı. Elbette kapatılan sınıflarımız var, ilk hafta negatif çıkarsa eğitime dönülür.
ÖĞRETMENLERİN AŞI DURUMU:
Gönüllülük esasına dayalı. 17 Eylül itibarıyla bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 92. Belirti göstermeyen ama PCR ile pozitif çıkan öğretmenler var.
OKULLARI KAPATMAYACAĞIZ:
Şu anda okullarımız en güvenli ortamlar olmaya devam ediyor. Bizim vaka bazlı, sınıf bazlı yaklaşımımız dönemin sonuna kadar okulların yüz yüze açık kalması ile ilgili ciddi bir avantaj sağlayacak.
HAFTA SONU EĞİTİMİ YOK:
Hafta sonu eğitim gibi sistematik bir yaklaşımımız yok.