AB Genç Bilim İnsanları Yarışması’nda Türkiye’ye ilk kez birincilik ödülü

'ÜLKEMİZİN GÖZ BEBEĞİ'

Başarılara imza atan tüm öğrencileri, hocalarını ve ailelerini kutlayan Bakan Varank, "Bu süreçte öğrencilerimize maddi ve manevi her türlü desteği sağlayan, bilim alanında ülkemizin göz bebeği TÜBİTAK'ı da hassaten tebrik ediyorum. Tabi Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda elde ettiğimiz bu başarı, bu yılki ikinci gururumuz oldu. Yine bu yıl, dünyanın en büyük Bilim ve Mühendislik Yarışması olan ISEF'te aldığımız 13 ödülle, ülke tarihimizin en büyük başarısını yakalamıştık. Verdiğimiz desteklerle altın çağını yaşayan bilim ve araştırma ekosistemimiz sayesinde, daha nice başarıya hep birlikte şahitlik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AZİZ SANCAR İLE TEKNOFEST BULUŞMASI

Tüm gençleri, Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ile buluşmak üzere TEKNOFEST'e davet eden Bakan Varank, "Gelin TEKNOFEST'te Milli Teknoloji Hamlesi'nin şaheserlerini, milli hava araçlarımızı, yerli otomobilimizi, sayısız teknoloji ve bilim yarışmasını yerinde görün diyorum. 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda buluşmak üzere, hoşça kalın" dedi.