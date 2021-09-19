AK Parti yerel yönetimler istişare çalışmaları sürüyor

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Balıkesir'de düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Özhaseki; CHP'li belediyelerin seçim öncesi söyledikleri şeylerin tersini yaptıklarını ifade etti.

Özhaseki, "Seçim öncesinde Büyükşehirlerin tamamında hiçbir emekçinin ekmeğiyle oynamayacağız diyerek çıktılar ama geldiğimiz noktadan işten attıkları insan sayısı 11 bin 800 civarında sadece İstanbul'da. Emekçilerin ekmekleriyle oynadılar. Sonradan işe aldıkları kişi sayısı da 18 bin kişi. Bunu da o dostlarıyla paylaşarak yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Belediye başkanlığının bir okulu olmadığını belirten Özhaseki, "Bu iş görerek, istişare ederek yapılıyor. Emaneti en doğru şekilde nasıl kullanıp ve sonradan gelen arkadaşımıza nasıl teslim edeceğimizi düşüneceğiz." dedi.

İnsanın önce yaptığı işi sevmesi gerektiğinin altını çizen Özhaseki, "İnsan önce yaptığı işi sevecek. Yaptığımız işe tutkuyla, aşkla bağlı olacağız. Hizmet ettiğimiz insanları da seveceğiz." diye konuştu.

"YERELDE DE GENELDE DE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYORUZ"

AK Parti'nin yaklaşık 20 yıldır her girdiği seçimde birinci parti olmasının sebebini ifade eden Özhaseki, "Bizim siyasetimiz hem yerelde hem genelde eser ve hizmet siyasetidir. Vatandaş onlarla aynı dili konuştuğumuz, eser ürettiğimiz için bizi sevdi ve hala birinci parti yapmaya devam ediyor. Bugün dönüp kendimizden önceki iktidarlara baktığımızda gönül rahatlığıyla hepsinden daha başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Yerelde de genelde de başarıdan başarıya koşuyoruz. 2004'ten ilk girdiğimizden itibaren hep birinci parti olduk. Son seçimde bazı büyükşehirlerin kaybedilmesi bizde bir burukluk oluşturdu ama hala %45 civarında oy alarak birinci parti olma gururunu yaşayan bizleriz. Hata da yapabiliriz ama o hatalarımızdan çabucak ders alıp en iyisini yapma gayretiyle çalışıyoruz. Eserlerimizle, hizmetimizle, vatandaşla aynı dili konuşuyor olmamızla gurur duyabiliriz. Bu gururu sürdürmek için de çok çalışarak eser bırakmaya devam edeceğiz. Başarının sırrı iki tanedir. Biri iyi niyet, ikincisi de çok çalışmak. Biz böyle söz verdik, millet bizi öyle seçti. Bu sözümüze sadık kalacağız." şeklinde konuştu.

"BU ASİL MİLLETİN DİK DURUŞUNU TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK HAMDOLSUN"

Türkiye'nin AK Parti ile sessiz bir devrime imza attığını vurgulayan Özhaseki, "Türkiye'de AK Parti ile genelde adeta sessiz bir devrim yaşandı. Çok partili sisteme geçişten itibaren başlayan vesayetçi yapının belini biz kırdık. Görünüşte legal olan ama iç yüzünde yerin altına kadar uzanan yılanları, çıyanları çıkamayacakları şekilde toprağa gömdük. Bu asil milletin dik duruşunu tüm dünyaya gösterdik hamdolsun. Eskiden yurt dışına gidildiği zaman boynu bükük eli kolu bağlı dururlardı, bir IMF memurunun bize direktif verdiği ortamdan tüm dünyayla eşit şartlarda bu milletin onur duyduğu bir lider olan Recep Tayyip Erdoğan ile temsil edilmenin gururunu yaşıyoruz. Ayrıca Allah'a hamdolsun iftihar ederek söyleyebiliriz ki bu ülkede özgürlüklerin kapısını biz açtık. Doğu'da vatandaş kürdüm diyemiyordu, Aleviyim diyemiyordu, başörtü örtemiyordu, hapishanelerde işkenceler görüyorlardı. O günler geride kaldı, çok şükür." dedi.

"BİZ ŞAPKAMIZI ALIP GİDENLERDEN OLMADIK"

Gezi olayları düzenlediler. Ankara'ya çağırdı hükümet bunların liderlerini, "ne istiyorsunuz?" dedi. İstedikleri şunlardı: Üçüncü havalimanı inşaatını durdurun, köprüyü durdurun, yerin altından üstünden giden yolları durdurun, santralleri durdurun." O zaman gerçek niyetleri iyice ortaya çıktı. Yalova'da 180-200 yıllık ağaçlar kesildiğinde hiçbirinin sesi çıkmazken 10 tane ağacın yeri değişiyor diye bağıranları unutmayın. Bunların derdinin ağaç, şehircilik olmadığının biz farkındayız. Sonra arkasından yaptıkları 17-25 hukuk darbesi, çukur eylemleri… Ülkeden birçok vilayet koparıp adeta bir terör devleti kurmak istediler. En sonunda da 15 Temmuz gibi lanetli bir geceyi de görünce bunların gerçek çehresini iyice öğrenmiş olduk." diye konuştu.

"YARIN ALGILAR UÇACAK, YAPILAN HİZMETLER ORTADA KALACAK"

Türkiye'deki nüfusun çok büyük kısmına hizmet ettiklerini söyleyen Özhaseki, "Bugün Türkiye'de toplam 1390 Belediyenin 803 tanesi AK Partili. İttifak ortaklığı yaptığımız MHP ile beraber 1034 belediyemiz var. Türkiye'nin çok büyük bir nüfusuna biz hizmet ediyoruz. Eser ve hizmet siyaseti güdüyoruz. Algı geçici, hizmet kalıcı. Biz eser bırakmaya çalışıyoruz, hizmet etmeye gayet ediyoruz. Medeniyetimize karşı borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Yarın algılar uçacak, yapılan hizmetler ortada kalacak." dedi.

"BİZ KENDİ KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ"

Sadece İYİ Parti diyorlar, gizli ortakları HDP'yi saklıyorlar. HDP'de çıkıp "Ankara İstanbul'u sayemizde aldınız, bizi saklayamazsınız" diyor, hemen susturmaya çalışıyorlar. Birbirine benzemeyenlerin oluşturduğu bir yapıları var. Benzemezlerin bir araya geldiği yerden medeniyet inşası çıkmaz. Sadece algı operasyonları çıkıyor. Algı yalan demek. Yüz kızartıcı utandırıcı bir iş. İnsanları kandırmak için numara çekmek demek. Tek işleri bu. Tabii arada sıra heykel de açıyorlar. Bir de geçen Adana'da tek katlı bir kreşin temelini 9 belediye başkanı beraber atıyordu. Yaptıkları yapacakları bu kadar." şeklinde konuştu.