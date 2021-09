Bakan Varank: Gidin Yunanistan’da siyaset yapın

'TÜRKİYE ARTIK BİR YÜZ YIL DAHA KAYBEDEMEZ'

Toplantının açılış konuşmasını yapan SAHA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar "Türkiye bugün güneyindeki terör koridorunu yok ettiyse, Türkiye bugün Libya'da barışın bütünlüğüne sağlayabilecek kritik katkıyı verebilecek konuma geldiyse, Türkiye bugün Karabağ'da bir zaferin kazanılmasına ciddi, kritik katkı veren bir konuma ulaştıysa işte bu bundan 15 yıl önce ortaya konulan Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, milli ve özgür üretim modeliyle, savunma sanayimize SAHA gibi STK'ların katkısıyla ve bu şekilde oluşan ürün ve hizmetlerle ortaya gelmiş bulunmaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de her alandaki çığır açıcı gelişmelere karşı çıkanlar, çatlak ses çıkaranlar ve iftira atanlar olabilir. Engellemeler, yıldırmak isteyenler, hiçbir zaman bitmeyecek. Yapmak, üretmek, geliştirmek her zaman zor ama yakmak ve yıkmak kolay. Ama biliyoruz ki artık Türkiye'nin 'Yakarız ama yurt dışına uçak sattırmayız' denilerek fabrikaları kapatılan bir Nuri Demirağ hikayesine tahammülü yok. Uçak bombası imal ederken soba borusu üretmek zorunda bırakılan bir Şakir Zümre veya fabrikasında meydana gelen patlamayla şehit olan bir Nuri Killigil deneyimine de tahammülü yok. Biliyoruz ki 'geliştirdiği uçağı sertifikasız uçurdu' diye hapsedilen ve önü kesilen Vecihi Hürkuş, yalnızlığına karşı da ses çıkaracak milyonlarca vatan sevdalısı var. Bunlar ve benzeri hadiselerin tekerrürüne karşı en ufak bir esnekliğimiz yok. Tüm gücümüzle engellemelerin ve yıldırma emellerinin karşısında duracağız. Geçmişte gelişimin ve ilerlemenin önüne çıkarılan engeller yüzünden çok vakit kaybettik. Meydan acentelere ve distribütörlere kaldı. Ancak Türkiye artık bir yüz yıl daha kaybedemez. Bilgi ve teknoloji çağında acentelere ve distribütörlere de ihtiyaç yok. Çünkü bilgi çağında ürünler eskiden olduğu gibi aracıyla değil, aracısız ve doğrudan ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor. İşte bu yüzden Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu bu ülkenin güçlü ve bağımsız geleceği için olmazsa olmazıdır. Her alanda hayata geçirilen millileşme vizyonu tam da bu nedenlerle güçlü yarınlara ilerleyecek Türkiye'nin vazgeçilmezidir" dedi.