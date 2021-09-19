Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonu olan millileri kutladı: Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar

MİLLİLERİN TARİHİ BAŞARISI TÜRKİYE'Yİ SEVİNCE BOĞDU

Millilerin bu başarısı tüm Türkiye'de sevinçle karşılanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti.