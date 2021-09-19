Devlet her daim gazilerin yanında

AİLE
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, gazi yakınlarına sağlanan imkânlara ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Kamuda istihdam, ulaşım, eğitim, barınma, elektrik-su faturalarında indirim destekleri sunduklarını anlatan Bakan Yanık, psikososyal desteğe de ayrıca önem verdiklerini vurguladı. Bakan Yanık, kamuda istihdam imkânına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
16 Eylül 2021'de 278 atama ile kamuda istihdam 46 bin 127'ye ulaştırıldı.
Gaziler için faizsiz konut kredisi getirildi. 2021'de kredi miktarı 177 bin lira olarak belirlendi. Gazilere konut tahsisinde ise sıra önceliği verildi. Ayrıca evde kullanılan elektrik ücretinde yüzde 40, su ücretinde ise yüzde 50 indirim uygulanıyor.
Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına üniversitelerde açıköğretim ve ikinci öğretimde katkı payı/öğretim ücreti muafiyeti sağlanıyor.
Özel
ortaöğretim kurumlarının yüzde 3'lük ücretsiz eğitim kontenjanından yararlanabiliyorlar.
197 bin 367 şehit yakını ile gazi ve gazi yakını ücretsiz seyahat hakkından yararlanıyor.
Engellilik oranı yüzde 90'ın üzerinde olan ve özel donanımlı araç kullanması gereken gaziler Özel Tüketim Vergisi
(ÖTV) muafiyetinden yararlanıyor.