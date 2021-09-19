Küresel piyasaların seyrini belirleyecek olan FED faiz toplantısı bu yıl bitmeden üç kez daha gerçekleşecek. İlki eylül ayı bitmeden düzenlenecek olan toplantı, FED faiz toplantısı ne zaman, FED faiz kararı açıklaması ne zaman yapılacak sorularıyla araştırılıyor. İşte Amerika Merkez Bankası'nın açıklama yapacağı tarih ve detaylar.
FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olarak açıklandı.
Toplantı sonrası alınan kararları ABD ve dünya kamuoyu ile paylaşılacak.
ABD'de konut fiyat endeksinin aylık bazda %1,9 gelmesi beklenirken S&P/CS karmaşık-20 konut fiyat endeksinin yıllık bazda %18,7 artacağı tahmin edilmekte. Diğer verilerden Chicago PMI verisinin 68,0 puana düşeceği öngörülürken CB tüketici güveni 122,9 puan beklenmekte. Bu hafta gözler ABD'den Cuma günü gelecek istihdam verilerinde olacak. 22 Eylül Fed faiz kararı öncesi son istihdam verileri olması bakımından da büyük önem taşımakta.
FED'İN SON FAİZ KARARI
Temmuz ayında ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
FED'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.
Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği ifade edildi.