İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gaziler ve ailelerini ağırladı

Sakarya Meydan Muharebesi'nin, şanlı tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti: "Adeta bir milletin var oluş ve yok oluş savaşıdır. Çünkü bu büyük zaferden sonra 19 Eylül 1921'de Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından gazilik ünvanı verildi. Bir asırdır her yıl aynı gün gazilerimizi, kahramanlarımızı milletçe anıyoruz. Yaşadığı toprağı vatan kılmak için dünyada bizim kadar bedel ödeyen başka hiç bir millet yok. Büyük mücadelemiz Sultan Alparslan ile başlamıştı, Osman Gazi ile otağımızı Anadolu'ya kurduk. Fatih Sultan Mehmet Han ile cihan imparatorluğu olduk, Kanuni Sultan Süleyman ile 4 kıta, 7 iklime hükmettik. Atatürk ile son kalemiz Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük bedeller ödeyerek kurduk. Şehit olduk, gazi olduk. Bu vatanın evlatları dün Malazgirt'te, Plevne'de, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kore'de, Kıbrıs'taydılar. Bugün de sınır boylarında Afrin'de, Elbab'ta, İdlib'te ve pek çok coğrafyada, görevinin başındalar. Hepsi aynı ruhun, aynı ecdadın evlatları, hepsine binlerce kez selam olsun."

Gaziliğin, kurumlar ve kuruluşlar üstü bir ünvan, mükafatı kendi içinde olan bir medeniyet seviyesi, mükafat beklemeyen bir kendinden geçme derecesi olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Rabbim gazilerimizden razı olsun, ömürleri uzun destanları daim olsun. Tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz'da da tek yürek, tek bilek olduk. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla yürüdük. Bu millet gazi bir milet, bu vatan gaziler vatanıdır. İstanbul'da bulunan 5 bin 611 gazimize ve bütün gazilerimize Allah uzun ömürler versin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. 19 Eylül Gaziler Günü'müz kutlu olsun." diye konuştu.