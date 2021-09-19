Konya’da yolcu otobüsü devrildi! 14 kişi yaralandı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Aydın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Otobüsün Ereğli ilçesinde mola verdiği ve Aydın'ın da bu molanın ardından aracı kullanmaya başladığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.