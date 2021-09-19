Mis kokulum ne olursun kalk

IRAK'IN kuzeyi Avaşin bölgesinde yer alan Maydan Üs Bölgesi'nde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak için ilk tören Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı Komutanlığı
'nda düzenlendi. Şehit Solak'ın cenazesi burada yapılan törenin ardından helikopterle memleketi Muş
'a gönderildi. Muş'taki tören ise, Lale Camii
'nde yapıldı. Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, askeri ve mülki erkân ile çok sayıda kişi katıldı. Şehit Ümit Solak'ın bir yıl önce nişanlandığı Aysun Bozyiğit
tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ağıtlar yakan Bozyiğit, "Ümit'im evlenecektik daha, niye gittin. Mis kokulum, ne olursun, hadi canımın içi kalk" ifadeleri herkesi ağlattı. Törenin ardından kent merkezindeki şehitliğe götürülen Ümit Solak'ın naaşı burada dualar eşliğinde defnedildi. Şehidin babası Bedri Solak
'a şehitlik beratı verildi.