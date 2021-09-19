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Giriş Tarihi: 19.9.2021

Mis kokulum ne olursun kalk

MURAT YILDIRIM
AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Mis kokulum ne olursun kalk

Irak’ın kuzeyinde şehit olan Uzman Çavuş Ümit Solak, memleketi Muş’ta toprağa verildi. Nişanlısı Aysun Bozyiğit’in “Mis kokulum, ne olursun kalk” sözleri yürek yaktı

IRAK'IN kuzeyi Avaşin bölgesinde yer alan Maydan Üs Bölgesi'nde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak için ilk tören Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı Komutanlığı'nda düzenlendi. Şehit Solak'ın cenazesi burada yapılan törenin ardından helikopterle memleketi Muş'a gönderildi. Muş'taki tören ise, Lale Camii'nde yapıldı. Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, askeri ve mülki erkân ile çok sayıda kişi katıldı. Şehit Ümit Solak'ın bir yıl önce nişanlandığı Aysun Bozyiğit tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Ağıtlar yakan Bozyiğit, "Ümit'im evlenecektik daha, niye gittin. Mis kokulum, ne olursun, hadi canımın içi kalk" ifadeleri herkesi ağlattı. Törenin ardından kent merkezindeki şehitliğe götürülen Ümit Solak'ın naaşı burada dualar eşliğinde defnedildi. Şehidin babası Bedri Solak'a şehitlik beratı verildi.
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Mis kokulum ne olursun kalk
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