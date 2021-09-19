Şehit Başsavcı’nın 9. yıldönümü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012'de Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan 34 yaşındaki Murat Uzun eşi ve iki çocuğuyla birlikte oturduğu lojmanın girişinde PKK'lı teröristin hain silahlı saldırısında şehit edildi.

O TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye'deki sözde 1 numaralı ismi olduğu kaydedilen ve aranan teröristler listesinde 4 milyon lira ödülle kırmızı listede yer alan, 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban 2018'de Tunceli'de gerçekleştirilen operasyon sonucunda öldürüldü.

ŞEHADETİNİN 9. YILI

Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, şehadetinin 9. yılında sevdikleri tarafından anıldı. Uzun'un şehit oluşunun yıldönümünde sosyal medyadan birçok mesaj paylaşıldı.