Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Şehit Başsavcı’nın 9. yıldönümü
Giriş Tarihi: 19.9.2021 19:52

Şehit Başsavcı’nın 9. yıldönümü

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Şehit Başsavcı’nın 9. yıldönümü

Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini ifa ederken 2012 yılında bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, şehadetinin 9. yılında anıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012'de Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan 34 yaşındaki Murat Uzun eşi ve iki çocuğuyla birlikte oturduğu lojmanın girişinde PKK'lı teröristin hain silahlı saldırısında şehit edildi.

O TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye'deki sözde 1 numaralı ismi olduğu kaydedilen ve aranan teröristler listesinde 4 milyon lira ödülle kırmızı listede yer alan, 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban 2018'de Tunceli'de gerçekleştirilen operasyon sonucunda öldürüldü.

ŞEHADETİNİN 9. YILI

Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, şehadetinin 9. yılında sevdikleri tarafından anıldı. Uzun'un şehit oluşunun yıldönümünde sosyal medyadan birçok mesaj paylaşıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Başsavcı’nın 9. yıldönümü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA