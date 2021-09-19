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Giriş Tarihi: 19.9.2021 21:38 Son Güncelleme: 19.9.2021 21:38

Son Dakika 19 Eylül koronavirüs tablosu paylaşıldı! 19 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

Son Dakika 19 Eylül koronavirüs tablosu paylaşıldı! 19 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

Ülkemizde ve dünyada 1 yılı aşkın süredir etkili olan covid-19 pandemisiyle ilgili detaylar yerli ve yabancı haber ajansları üzerinden “corona virüsü son dakika” başlığı altında peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgın başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla günlük Türkiye corona son durum tablosu kamuoyuyla paylaşılıyor. En son koronavirüs tablosu verilerine göre covid-19 testi yaptıranlardan 26 bin 398 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Bugünkü güncel vaka - vefat verilerine erişmek isteyenler ise “19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı son dakika 19 Eylül koronavirüs tablosu verileri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamlarını öğrenmek isteyenkler "19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | 19 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

19 Eylül korona tablosu, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat rakamları şöyle;

19 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 398

VEFAT SAYISI: 213

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 160

18 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 161

VEFAT SAYISI: 221

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 023

17 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 692

VEFAT SAYISI: 237

İYİLEŞEN SAYISI: 23 bin 197

16 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 118

VEFAT SAYISI: 262

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 249



15 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 224

VEFAT SAYISI: 248

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 536



14 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 802

VEFAT SAYISI: 276

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 191


13 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 613

VEFAT SAYISI: 231

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 052



12 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 352

VEFAT SAYISI: 243

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 616

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Son Dakika 19 Eylül koronavirüs tablosu paylaşıldı! 19 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları
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